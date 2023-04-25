評估人員協助身障民眾選用適配輔具。（社會局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府社會局在各區廣設輔具據點及便利站，今年4月再增設小港輔具便利站，這是高雄市第30個輔具服務站點，目前高雄市38個行政區中，己有27個行政區都已設置輔具服務站，未來朝向每區都設輔具站提供服務。

社會局表示，小港區位於高雄市南端，目前有15萬餘人居住在此，約佔高市人口6％，其中身障者8000餘人，輔具服務需求日益增加。

輔具中心於2021年起開始在小港醫院提供巡迴服務，今年結合小港醫院設置小港輔具便利站，提供民眾輔具評估、諮詢等服務，住院民眾在院時即可完成評估。住在小港的黃太太說，自從輔具中心到小港醫院巡迴服務時，就經常諮詢輔具中心服務人員輔具問題，如今設立便利站，便利有需求的民眾。

社會局長謝琍琍表示，高雄市每年平均有7500人次申請輔具，補助經費高達7000多萬元，生活輔具含括食、衣、住、行等不同層面。若民眾有輔具申請、評估或租借需求等問題，歡迎洽詢南區輔具中心（07-8416336）或北區輔具中心（07-6226730＃142）。