為吸引港澳中學生來台灣升學，「2023台灣高中職五專教育展」以線上線下方式，4月25日至6月30日展開，全台共有37所高中職及4所五專共41校參加，希望打開招收港澳生這條管道。

2022年起，台灣首度開放港澳生赴台就讀高中職與五專，只要是港澳永久居民、具有中三以同等學力，且最近6年每年未在來台灣停留超過120天即可申請。第一年，國內高中職及五專收到13位港澳生。

由國內學校組成的「2023台灣高中職五專教育展執委會」，今年舉辦「2023台灣高中職五專教育展」，提供港澳中學生赴台升學最即時、正確的招生情報，以及學費、獎學金等資訊。

此外，還有「港澳中學生2023赴台升學輔導講座」，5月13日、14日兩天在香港九龍舉辦，採香港實體講座與線上直播同步連線，讓港澳同學在香港即可直接掌握留學台灣的情報。

今年全台共有37所高中職及4所五專招收港澳中學生來台就讀，包括泰北高中、大明高中、光華高中、光啟高中、淡江高中、中華醫事科大等校。

台北市泰北高中校長陳建佑提到，泰北現在是一所雙語學校，校內除了規畫雙語課程外，也和美國、加拿大、日本締結雙聯學制，並引進外語選修課程，開拓學生的國際視野，提升全球移動力。

台中市大明高中校長吳原榮表示，他們是美感領航學校，除了推動國際雙聯學位，更將國際議題融入各領域學科，進行跨領域美感統整教學，培養學生具備「多元文化與國際理解」的核心素養能力。