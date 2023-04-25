台股今天盤中震盪下跌，高價股釀災、十千金減成八千金，權王台積電力守500元，電子下殺、傳產無力，金融翻黑，盤中下跌超過230點，失守15400點。

法人指出，今天盤後需觀察外資在期貨市場布局，以及三大法人調節賣壓狀況。

美股漲跌互見，台股今天盤中震盪下殺，失守季線15602點和15400點整數關卡，高價股成為重災區，股價千元以上的個股，從十千金變成八千金，權王台積電也陷入500元保衛戰，傳產、生技、觀光無力，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑回測季線，金融股撐盤有限，大盤一路探低。

摩爾投顧分析師林漢偉分析，台股今天盤中跌破季線支撐，包括矽智財IP、伺服器、高效能運算（HPC）等族群破線走勢，主要是市場疑慮美中科技戰升溫，可能牽動台灣供應鏈，加上高價股賣壓沉重，帶動電子股往下比價效應。

展望台股後市，林漢偉表示，盤後需觀察外資在期貨市場布局，以及三大法人調節賣壓狀況，若台股未能守住季線，整理時間恐拉長。