和運租車表示，此次合作四大主題遊樂園包含台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄義大遊樂世界與花蓮遠雄海洋公園，民眾可以依照自身需求安排不同的交通方式，同時享有園區與租車回饋。

和運租車指出，「遊感生活」提供民眾多元、優惠的移動選擇，即日起至6月底，憑指定樂園門票憑證至全台和運門市租車，即可享有每趟租金200元折抵優惠。

若想彈性安排行程的旅客，和運租車表示，也可租用iRent共享汽車，前往指定樂園，每筆用車可回饋30分鐘汽車折抵券一張，另可月月抽Snoopy積木組，越早參加，中獎機會越高。

除租車優惠，和運租車與iRent這次大舉攜手全台各大主題樂園，推出多項價格超殺的門票折扣或福利，包含園區門票優惠、打卡贈品、餐飲折扣或商品折價等。民眾出示iRent APP畫面或和運租車憑證，即可在買票或購物時享有優惠，例如台中麗寶樂園提供活動期間用車的和運租車客戶或iRent會員，現場購買「探索世界」或「馬拉灣」全日雙人門票可享1,199元優惠價，原價為2,000元。

此外，和運租車表示，5月10日起將繼續擴大合作，聯手全台各大觀光景點、伴手禮名店，推出更多優惠。