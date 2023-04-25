香港東網引述美國媒體周一（24日）報導，中共黨報《光明日報》高級編輯董郁玉的家人稱，董在去年與一名日本外交官見面時被捕，可能將以間諜罪起訴。據瞭解，董專門撰寫評論文章，數十年來經常接觸外國外交官和記者。

報導稱，去年2月21日，61歲的董郁玉在北京一家酒店的餐廳內與一名日本外交官共進午餐時一同被拘捕。事件引發日本政府抗議，中國外交部指該名外交官從事與其身份不符的活動。日本外務省其後證實，該名外交官在數小時後獲釋。但董郁玉卻一直被秘密拘留近6個月直至被正式逮捕，並於上個月遭起訴。

董的家人表示，不清楚他是否因為其自由主義觀點、或因與外國人接觸，甚至兩者兼有而成為當局目標。目前針對其指控的證據只有他與外國外交官的聯繫以及他曾獲得海外學術獎學金。報導又稱，目前還不清楚董郁玉何時受審。在中國大陸，與國家安全有關的審判均閉門進行，至於被控間諜罪一旦罪名成立可判處10年或以上監禁。