兩岸關係目前相當緊張，「是否會爆發戰爭？」成了各界熱議話題。對此，前空軍軍官、軍事評論家邱世卿判斷，若戰爭真的爆發，台灣最危險的兩個地方，分別會是台北與新竹，他並建議，老百姓在戰爭期間，最好選擇到郊區去避難。

《中評社》今（25）日報導，邱世卿昨在簽書會上指出，台北市區每天會從外縣市輸入很多食物，一旦運輸系統因戰爭完全停止，將會面臨嚴重的斷糧狀況，成為一個「陷阱」。

邱世卿分析，兩軍爭奪中的城市也會很危險，以新竹為例，若是登陸的共軍要向台灣北部推進，一定會在新竹受阻，這是因新竹屬丘陵地，若要繞開山區，共軍部隊則必須從湖口一帶通過，而國軍則會在當地部署重兵阻止共軍，因此，當地的戰火會相當激烈。

邱世卿直言，民眾面對戰爭的最安全作法，就是離開市區到郊區避難，因為戰爭一開打，政府的機能馬上就會癱瘓一半，老百姓不可能完全依靠政府，第一個要想的是如何自救。他提到，台北由於是盆地地形，所以郊區很多，深坑、石碇兩地，還有自然水源和地形屏障，選擇去那裡避難，會比待在市區安全很多。