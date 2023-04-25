聯華食彰化廠起火原因初步判斷為生產機台意外起火所致，詳細的原因還要由消防人員鑑識，另外，受困人員的22人全部救出，正在送醫救治中。公司表示，有部分人員傷亡，已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。
聯華食今日股價開高，火災消息一出後，賣壓開始湧出，失守90元關卡，盤中一度探至87.6元。
聯華食(1231)彰化廠今(25)日凌晨發生火警，目前火勢都已撲滅，公司指出，有投保相關保險，相關財損皆會由保險公司進行理賠，公司還有另外2個廠區，已經啟動跨廠支援，對公司營運影響評估中。
聯華食彰化廠起火原因初步判斷為生產機台意外起火所致，詳細的原因還要由消防人員鑑識，另外，受困人員的22人全部救出，正在送醫救治中。公司表示，有部分人員傷亡，已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。
聯華食今日股價開高，火災消息一出後，賣壓開始湧出，失守90元關卡，盤中一度探至87.6元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。