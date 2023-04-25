聯華食彰化廠起火原因初步判斷為生產機台意外起火所致，詳細的原因還要由消防人員鑑識，另外，受困人員的22人全部救出，正在送醫救治中。公司表示，有部分人員傷亡，已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。

聯華食今日股價開高，火災消息一出後，賣壓開始湧出，失守90元關卡，盤中一度探至87.6元。