2023年全國智慧製造應用競賽報名進入最後倒數，今年指導單位教育部國民及學前教育署，出題方向從協作機器人到AI創新應用，總獎金超過新台幣五十萬元，號召各界好手踴躍來挑戰。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人，從自動化的角度出發，發展出以應用與創新兼具的智慧製造應用競賽；「應用實務組」與「智慧機器人組」由知名企業於生產固態硬碟（SSD）產線上實際所遇到的狀況出題，達明機器人提供完整的教育訓練，提升學生整合產品解決方案的能力，也替企業培育頂尖自動化人才。「AI創新組」可自由選擇汽車、食品、電子或自訂主題，使用達明機器人AI解決方案，或是結合學生自行開發的AI，將人工智慧實現於產業應用並解決複雜的課題。

達明機器人在2022年首度舉辦全國智慧製造應用競賽，吸引上百組團隊提案，30組入選決賽，所有入選決賽的組別，達明機器人皆會提供完整的教育訓練資源，包含專家的解題輔導、長達一週的實體課程訓練、豐富的軟硬體資源，全力支援參賽者的實踐創意提案，以及解題的自動化背景知識。