中共中央政治局會議每年4月召開會議中，主要研究第1季經濟形勢並部署下一階段工作。觀察去年底召開的中央經濟工作會議指出，當前經濟恢復面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力較大，日前大陸國家發改委也宣稱首季經濟運行「需求擴大、供給恢復、預期改善」，這將讓政治局會議是否表態「三重壓力」調整為「三重改善」成為關注焦點之一。

此外，由於大陸第1季宏觀經濟實現平穩開局，市場也預期財政貨幣等宏觀政策將保持平穩、重在落實。改革上，促消費穩就業政策是市場關注的焦點。

據21世紀經濟報導，中共中央政治局會議在每年4月、7月、10月、12月都會召開（10月不一定）並研究經濟工作。回顧2018至2022年具體召開時間分別為當年4月23日、4月19日、4月17日、4月30日、4月29日。

從過往看，4月政治局會議一般包括當前經濟形勢定調、宏觀政策安排、改革等內容。今年經濟形勢方面則需關注是否將「三重壓力」表述調整為「三重改善」。

去年底召開的中央經濟工作會議指出，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力仍然較大。但在今年第一季GDP年增率公佈為4.5％之後，近期召開的人行貨幣政策委員會中，已刪除去年第4季「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大」用詞外，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋4月19日也表示，第1季經濟運行「需求擴大、供給恢復、預期改善」。