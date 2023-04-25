加拿大男演員科魯奇（Saint Von Colucci）為了長得更像南韓偶像天團防彈少年團（BTS）的成員智旻（Jimin），不惜花費22萬美元（約新台幣670萬元），動了12次整形手術，豈料因為去年施作下巴填充手術而造成感染，科魯奇23日在南韓一家整形醫院因手術併發症去世，得年22歲。

綜合外媒報導，出生於魁北克省的科魯奇2015年就以演員和商業模特兒的身分，首次進軍加拿大娛樂圈，直到2019年他為了前往「KPOP聖地」發展而移居南韓，隨後成為一名練習生，除了拍戲也嘗試音樂創作。

不過，科魯奇在韓國娛樂圈星途不順，常常難以通過選角，他將此歸咎於自己的「西方人」長相，去年科魯奇為了在8集短篇韓劇《美麗的謊言》（Pretty Lies）中飾演Jimin一角，他決定要以BTS成員智旻為範本，將臉部大整形。

科魯奇的媒體公關布萊克（Eric Blake）透露向媒體透露，科魯奇去年11月為了擁有「V字下巴」決定在下顎部位植入填充物，不料引發感染他決定於本月22日前往醫院移除填充物，但手術失敗被迫插管治療，隔日凌晨科魯奇因手術病發症逝世，得年22歲。布萊克亦表示，科魯奇在過去1年內，動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴唇縮小術與墊下巴等12項手術，花費高達22萬美元。

Canadian actor Saint Von Colucci is dead after dropping $220,000 for a dozen cosmetic surgeries so he could look like BTS star Jimin pic.twitter.com/lSlUE7dCya — Daily Loud (@DailyLoud) April 24, 2023

事實上，《美麗的謊言》短劇已於2022年6月到12月拍攝完成，預計在今年10月於美國一家主要的網路串流平台播出。布萊克遺憾表示：「他非常、非常期待（播出），也為此付出很大的努力。」