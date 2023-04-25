原農委會防檢局長杜文珍調陞農委會副主委後，防檢局長暫由原家畜衛生試驗所所長邱垂章接任，家衛所所長則由副所長許聰文暫代。經記者證實，原家衛所豬瘟研究組長鄧明中調陞所長，鄧明中說，未來動物疾病疫苗將進一步拓展研發，目標和國外疫苗專門機構共同合作，如禽流感疫苗的研發等。

鄧明中接受本報專訪表示，目前家衛所內部還在人員調整，因為組織章程規定需要研究員接任，但所內研究員缺額較大，豬瘟研究組長等職缺可能先以代理方式來暫代權責。

至於升任所長後有何展望？鄧明中說，希望家衛所可以越來越蓬勃，也會積極在動物疾病防治研究與開發努力，目標之後能和國外的疫苗專門機構來合作。

鄧明中以近期的禽流感為例，市面其實有許多禽流感疫苗，但禽流感和新冠疫苗類似，禽流感病毒的變化速度相當快，從疫苗保護效力來看，使用疫苗後是否在新病毒進來時能夠有效預防？每個國家的考量與措施都不一樣，有些國家選擇為家禽施打疫苗，台灣則採取撲殺。

鄧明中說，世界動物衛生組織（WOAH）規定，針對使用動物疫苗的國家，其他國家不可對該國設下任何貿易限制，但要以更多檢疫來證明沒有病毒殘留；再以雞蛋為例，進口國的東半部有疫情但西半部完全沒有，我們就能從西半部的牧場進口，但進口雞蛋都要逐批檢驗，安全性與成本都是各國複雜的考量。