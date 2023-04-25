台杉投資水牛二號基金負責人沈志隆指出，台灣生醫產業已經具有與國際接軌的能力，看好安宏進軍蛋白降解新藥的潛力和建構的AI研發平台，在短短3年內，就已經推出2個候選藥物與國際市場競爭。

創辦人林助強表示，安宏專注於研發蛋白質降解新藥，並以人工智慧（AI）研發平台加速研發進程，此次取得1,000萬美元（約新台幣3億元）資金，主要是因應未來營運與推展產品研發進度所需。預計明年提出第一個新藥臨床試驗申請（IND），並為進入資本市場預作準備。

所謂「蛋白質降解」，是人體淘汰老化或不良蛋白質的機制，透過蛋白質降解，去除具有缺陷或老化的細胞，以維持細胞與人體機能的正常運作。理論上，蛋白質降解作用，可以發生於所有疾病細胞。所以只要找到可以連結致病藥物的配體，讓藥物促成不良或致病蛋白質降解，就可達治療疾病目的，讓許多難治之症，具有治癒的可能。

此外，蛋白質降解藥物是利用藥物分子連結特定的標的，使其產生作用，讓致病蛋白質被降解，且其成為小分子藥物的明日之星，光是2022年，蛋白質降解藥物的相關授權案件就有10件以上，金額更高達36億美元，相當炙手可熱！

由於近幾年AI演算法與深度學習突飛猛進，在蛋白質結構與藥物分子設計上具有突破性進展，而蛋白質降解藥物分子必須在細胞內的兩個蛋白質上找到作用點並不容易，若非資本雄厚的實驗室透過大量實驗及藥物篩選方式探索，很難成功；因此，AI就成為研發蛋白質降解藥物的醫藥新創公司，用來研發產品的利器。

林助強表示，安宏已經有2個候選藥物，其中一項預計在2024年申請臨床試驗許可。今年5月在日本東京主辦的全球皮膚科學展會上，也以口頭發表型式，展現最新研發成果。