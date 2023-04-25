據RE-THINK台灣重新思考環境教育協會調查指出，有6成民眾不願意租借環保杯，其中最大原因為衛生疑慮（不想共用、擔心洗不乾淨）等。（林良齊攝）

據RE-THINK台灣重新思考環境教育協會調查指出，有6成民眾不願意租借環保杯，其中最大原因為衛生疑慮（不想共用、擔心洗不乾淨）等，對此，環保署副署長王雅玢表示，環保署已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，且隨著觀念進步，業者也注重其個人商譽，皆按標準程序進行，請民眾不用擔心。

依環保署訂定的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求今年起連鎖便利商店及連鎖速食店至少5％門市應提供借用循環杯，且今年年度減量率要達15％，否則應提報精進計畫。

如全家、萊爾富與 OK 等超商與頂呱呱、Q Burger、cama café、鮮茶道等連鎖餐飲業者在4月成立「永續循環杯大聯盟」，調查指出，61.29％民眾因衛生疑慮、42.8％民眾有自備杯習慣等原因不願使用循環杯。

提供循環杯大聯盟服務的業者「環海淨塑」共同創辦人湯誠分享，環海耗資千萬打造專門洗循環杯的清洗線，每個杯子送回都會經過分類、動態浸泡、高溫清洗殺菌與高壓水柱清洗、風刀乾燥、全人工品檢等五大步驟徹底清潔，品檢完後就會以密封袋包裝，若運送過程有破損就會退回，高標準把關民眾可安心使用。

成功大學環境工程學系助理教授林心恬則表示，循環杯是一次性飲料杯的循環經濟替代選項，許多民眾對循環容器的最大的疑慮在於「衛生」，但循環容器與內用容器本質上無異，皆是經過標準程序清洗消毒，甚至現行循環容器廠商多對衛生要求更高，如果平常去餐廳敢用內用杯，那他就應該要敢用循環杯，本質上是一樣的。

王雅玢說，環保署已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」供清洗業者參考，且觀念進步、業者注重其個人商譽，清潔皆按標準程序進行，請民眾不用擔心。