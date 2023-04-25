聯華食品大火。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

聯華食品大火，濃煙沖天。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣北斗鎮的聯華食品彰化工廠今天清晨6時許驚傳重大傷亡大火，消防人員搶救出22人緊急送醫，其中10人救出時已OHCA無生命跡象。外傳廠方通報消防人員受困員工位置有誤，延誤搶救時間，聯華食品彰化廠廠長鄭沛宏否認表示，起火第一時間員工有先搶救，起火原因還在調查。

彰化縣長王惠美趕赴火場關切，聯華食品彰化廠廠長鄭沛宏雙眼泛淚致意。鄭沛宏表示，火災原因還在調查中，等調查清楚在向外界說明，2樓的調理區當時是在製作產品，至於外傳廠方通報員工受困位置有誤一事，他否認指出，第一時間員工有投入救援。

位於北斗鎮四海路一段的聯華食品工廠今天清晨驚傳重大傷亡大火。彰化縣消防隊表示，起火的是1棟4樓RC式建築物，截至上午10時6分總計22人送醫，包括12男及10女，其中有10人OHCA，無呼吸心跳已失去生命跡象。

據了解，火警發生時大批工人立刻躲進工廠的冷凍庫內避難，原本很安全，但因為廠內濃煙實在太大，且瀰漫進冷凍庫內，因此消防人員冒險進入火廠內搜救，工廠火勢目前已控制、熄滅。

據指出廠方通報消防人員，受困員工位置是躲三樓的冷凍庫，但消防人員進入火場搶救時發現受困員工是躲在四樓的冷凍庫，導致有點延誤到搶救時間。

不少員工家屬得知火災訊息後，心急如焚到場關心指出，1名家屬說，他的兒子負責機械維修，緊急被叫回去工廠，通說是機械故障發生火災。