食品大廠聯華食品彰化廠今（25日）凌晨發生大火，目前已有10人無呼吸心跳緊急搶救中。聯華食品發出聲明指出，事故地點係本公司彰化鮮食廠，影響生產大約2週，本公司已啟動另2個鮮食廠區，相關財務損失皆會由保險公司進行理賠，詳細損失待評估中。

聯華食品發布重大訊息表示，火勢目前已撲滅，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，已通知保險公司處理其火災損失相關之保險理賠事宜，相關財務損失皆會由保險公司進行理賠，詳細損失待評估中。

此外，聯華食品官網也貼出公告，有關本公司彰化廠於112年4月25日上午6時許發生火災，目前火勢已撲滅，受困人員(22人)已全數救出，並送醫救治中，有部分人員傷亡，本公司已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。

聯華表示，初步判斷起火原因疑為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識中，目前對公司營運影響評估中，本公司有另外2廠區，已啟動跨廠支援。

聯華食品早盤股價微幅上漲，但約10點左右開始下跌，隨後持續走低一度下跌近3%，暫報87.8元。