美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞昨（24）日相繼解僱旗下明星主播勒蒙（Don Lemon）與卡爾森（Tucker Carlson），在美國媒體圈投下震撼彈。美媒指出，兩人被炒有許多「驚人」相似之處，除了都是當家主播外，言行舉止也不斷引發爭議，都曾被控有厭女情結，令母公司頭大，兩人也都相當傲慢自大。

CNN、福斯新聞24日相繼解僱旗下明星主播勒蒙（Don Lemon）與卡爾森（Tucker Carlson）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，福斯新聞（Fox News）昨日發布簡短聲明宣布，已結束與53歲黃金時段主播卡爾森的合作關係，感謝他長期以來的服務，聲明並未說明解僱原因，僅提到21日是他最後一次主持。

不久後，CNN也宣布與57歲明星主播勒蒙「分道揚鑣」，CNN總裁兼執行長李克特（Chris Licht）在內部信中表示，感謝勒蒙長達17年的貢獻，但未說明解僱原因。

勒蒙是「CNN This Morning」節目主持人，與哈洛（Poppy Harlow）及明日之星柯林斯（Kaitlan Collins）搭檔主持，這檔節目已播映6個月，在此之前，他主持CNN黃金時段節目「Don Lemon Tonight」超過8年。

美國媒體「每日野獸報」（The Daily Beast）指出，兩大明星主播同天被炒的事件有許多「驚人」相似之處，包括兩人都爭議不斷，讓公司相當頭大；另外，作為當家主播，兩人似乎也出現了大頭症，自認比公司更重要，最終也都因為自己的傲慢，自毀前程。

福斯新聞24日宣布開除當家主播卡爾森（Tucker Carlson）。

■福斯主播卡爾森辱罵女律師「婊子」 成被炒導火線

據悉福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）及福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）親自做出解僱卡爾森的決定，主因在於他對支持川普的保守派律師鮑爾（Sidney Powell）的粗俗評論。卡爾森出席福斯與投票科技公司Dominion提出的誹謗案作證時，被問及是否批評過鮑爾是「婊子」（cunt），據悉卡爾森多次辱罵鮑爾「婊子」導致他被解僱。

卡爾森近年來成為陰謀論及激進言論的主要推手，他多次質疑2020總統大選結果的合法性，也不斷宣揚新冠疫苗的陰謀論，

不過近期外洩的私下對話卻顯示，卡爾森其實「非常」厭惡川普，痛批川普在任時是一場「災難」。

報導指出，卡爾森充滿陰謀論的美國國會暴動報導早已激怒福斯高層，他也被前製作人指控工作時性別歧視。

消息人士透露，卡爾森獲悉被解僱時相當震驚，他向員工表示「我完全不知道發生什麼事」，不過其他員工卻相當開心，一名福斯員工說：「鬆了一口氣，很驚訝他們有種這麼做，希望能改變職場文化。」

CNN 24日宣布與17年工作夥伴勒蒙（Don Lemon）分道揚鑣。

■CNN主播勒蒙有大頭症 曾酸海利「過了巔峰期」

「每日野獸報」引述消息人士透露，CNN主播勒蒙被炒就沒這麼令人意外，他 在節目中、私底下的「耍大牌」行徑促使他下台。

他的大頭症行為包括不出席「CNN This Morning」節目排練，因為他不爽必須和另外2名主播搭檔。據悉，他也因為被告知不能在跨年夜轉播節目上喝酒，直接在老闆面前崩潰。

最令人瞠目結舌的莫過於他直接在節目上酸51歲共和黨籍前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）「早已過了巔峰期」，他稱女性「只有在20、30多歲、甚至40歲多歲左右才算巔峰」，此話一出令2名搭檔的女主播相當反感，不過勒蒙仍在節目上堅持己見。

CNN主播勒蒙曾在節目上酸共和黨籍前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）「早已過了巔峰期」。

他的爭議言論也引發多位名人抨擊，爭議言論後，CNN總裁李克特致函內部員工，強調勒蒙的評論「不可接受」，但已和他進行坦率溝通，勒蒙也已道歉，並會參與內部訓練。

針對被解僱，勒蒙昨日發布推文表示相當「震驚」，稱是當天透過經紀人才知道被炒，批評CNN高層沒有按照禮儀親自通知他。不過CNN後續發文反駁，批評勒蒙的說法「不正確」，指出高層曾邀請他面談，但勒蒙自己直接發布推文。

文章來源：Tucker Carlson out at Fox News
文章來源：Don Lemon and CNN part ways
文章來源：Don Lemon, CNN anchor, fired after 17 years on the network
文章來源：The Inside Story of Tucker Carlson and Don Lemon’s Monday Media Massacre
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