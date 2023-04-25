美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞昨（24）日相繼解僱旗下明星主播勒蒙（Don Lemon）與卡爾森（Tucker Carlson），在美國媒體圈投下震撼彈。美媒指出，兩人被炒有許多「驚人」相似之處，除了都是當家主播外，言行舉止也不斷引發爭議，都曾被控有厭女情結，令母公司頭大，兩人也都相當傲慢自大。

CNN、福斯新聞24日相繼解僱旗下明星主播勒蒙（Don Lemon）與卡爾森（Tucker Carlson）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，福斯新聞（Fox News）昨日發布簡短聲明宣布，已結束與53歲黃金時段主播卡爾森的合作關係，感謝他長期以來的服務，聲明並未說明解僱原因，僅提到21日是他最後一次主持。

不久後，CNN也宣布與57歲明星主播勒蒙「分道揚鑣」，CNN總裁兼執行長李克特（Chris Licht）在內部信中表示，感謝勒蒙長達17年的貢獻，但未說明解僱原因。

勒蒙是「CNN This Morning」節目主持人，與哈洛（Poppy Harlow）及明日之星柯林斯（Kaitlan Collins）搭檔主持，這檔節目已播映6個月，在此之前，他主持CNN黃金時段節目「Don Lemon Tonight」超過8年。

美國媒體「每日野獸報」（The Daily Beast）指出，兩大明星主播同天被炒的事件有許多「驚人」相似之處，包括兩人都爭議不斷，讓公司相當頭大；另外，作為當家主播，兩人似乎也出現了大頭症，自認比公司更重要，最終也都因為自己的傲慢，自毀前程。

福斯新聞24日宣布開除當家主播卡爾森（Tucker Carlson）。

■福斯主播卡爾森辱罵女律師「婊子」 成被炒導火線

據悉福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）及福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）親自做出解僱卡爾森的決定，主因在於他對支持川普的保守派律師鮑爾（Sidney Powell）的粗俗評論。卡爾森出席福斯與投票科技公司Dominion提出的誹謗案作證時，被問及是否批評過鮑爾是「婊子」（cunt），據悉卡爾森多次辱罵鮑爾「婊子」導致他被解僱。

卡爾森近年來成為陰謀論及激進言論的主要推手，他多次質疑2020總統大選結果的合法性，也不斷宣揚新冠疫苗的陰謀論，

不過近期外洩的私下對話卻顯示，卡爾森其實「非常」厭惡川普，痛批川普在任時是一場「災難」。

報導指出，卡爾森充滿陰謀論的美國國會暴動報導早已激怒福斯高層，他也被前製作人指控工作時性別歧視。

消息人士透露，卡爾森獲悉被解僱時相當震驚，他向員工表示「我完全不知道發生什麼事」，不過其他員工卻相當開心，一名福斯員工說：「鬆了一口氣，很驚訝他們有種這麼做，希望能改變職場文化。」

CNN 24日宣布與17年工作夥伴勒蒙（Don Lemon）分道揚鑣。

■CNN主播勒蒙有大頭症 曾酸海利「過了巔峰期」

「每日野獸報」引述消息人士透露，CNN主播勒蒙被炒就沒這麼令人意外，他 在節目中、私底下的「耍大牌」行徑促使他下台。

他的大頭症行為包括不出席「CNN This Morning」節目排練，因為他不爽必須和另外2名主播搭檔。據悉，他也因為被告知不能在跨年夜轉播節目上喝酒，直接在老闆面前崩潰。

最令人瞠目結舌的莫過於他直接在節目上酸51歲共和黨籍前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）「早已過了巔峰期」，他稱女性「只有在20、30多歲、甚至40歲多歲左右才算巔峰」，此話一出令2名搭檔的女主播相當反感，不過勒蒙仍在節目上堅持己見。

CNN主播勒蒙曾在節目上酸共和黨籍前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）「早已過了巔峰期」。

他的爭議言論也引發多位名人抨擊，爭議言論後，CNN總裁李克特致函內部員工，強調勒蒙的評論「不可接受」，但已和他進行坦率溝通，勒蒙也已道歉，並會參與內部訓練。

針對被解僱，勒蒙昨日發布推文表示相當「震驚」，稱是當天透過經紀人才知道被炒，批評CNN高層沒有按照禮儀親自通知他。不過CNN後續發文反駁，批評勒蒙的說法「不正確」，指出高層曾邀請他面談，但勒蒙自己直接發布推文。