根據美國東岸最大的貨櫃港口紐約和紐澤西港所發布的最新貿易數據，其貨櫃處理量雖略有回升，但未來的海運訂單仍持續回落。

紐約和紐澤西港在3月份的貨櫃處理量為57萬4,452個TEU（20呎標準貨櫃），成為美國第三繁忙的港口。但3月貨櫃處理量排名第一的洛杉磯港與紐約/紐澤西港之間的差異只有4萬8,781個標準櫃。

在今年前3個月，紐約/紐澤西港是美國第二繁忙的港口，處理近 180萬個標準櫃，則與2019年同期差不多。

近幾個月來數據持續顯示貨運正在放緩，這也反映在經濟活動中，例如供應鏈調查顯示卡車進出倉庫的數量減少，而製造業訂單下滑40%，也預告公路和鐵路貨運都將減少。

在發布首季業績後的電話會議上，貨運公司JB Hunt總裁Shelley Simpson向分析師表示，這個產業正處於「貨運衰退」中。

CNBC報導，與去年同期相比，目前從世界所有港口出發且目的地為美國所有港口的海運訂單已經腰斬。進入美國的貨物減少，鐵路和公路貨運都很有感。

中國因為解除防疫限制，其製造業數據已有所改善，但Bleakley Financial Group投資長Peter Boockvar表示，整體貿易數據與顯示全球經濟萎縮的指標相符。我們看到全球製造業採購經理人指數（PMI）呈現萎縮，我認為這與減少在商品方面的支出，以及去化過剩的庫存有關。

他表示，消費者仍願意花錢在旅遊、休閒和上餐館等體驗上，但在商品方面，支出主要集中在必需品上，並減少了非必需品的支出，這肯定會導致生產和運輸的東西減少。