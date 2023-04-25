通膨升息消費緊縮衝擊顯現，各電子產業庫存去化緩慢，致使今年上半年傳統淡季更淡，健鼎營運也處於谷底，所幸公司車用HDI訂單穩定，且伺服器相關產品出貨還不錯，為第2季營運帶來支撐。

隨著工作天數恢復正常，健鼎3月合併營收回升至49.23億元，月成長6%，年減11.6%，累計今年第1季合併營收為142.29億元，季減3%，較去年同期減少18%。

健鼎表示，目前終端市場需求不佳，公司降低產能利用率加速去化庫存，預估第2季營運僅略優於第1季。

健鼎111年合併營收為657.84億元，較110年成長4.42%，連10年成長，亦是歷年新高，營業毛利為118.05億元，年減0.79%，營業利益為67.69億元，年成長2.36%，合併稅後盈餘為62.01億元，年成長5.85%，創下歷年新高，以期末股本52.56億元計算，每股盈餘為11.8元，為連續四年EPS超過11元。

健鼎將於5月上旬召開董事會，通過第1季財報，並決定配息，預期今年配息率可望維持往年水準。