南投一名31歲母親昨清晨（24）騎車準備送幼稚園兒子上學，在日月潭環湖公路遭貨車撞擊，母子均亡，據悉該母親還有一個剛出生的幼嬰，一人要養一家5口，丈夫無業、婆婆生病，伊達邵國小幼兒園為此發起募款，目前詳細肇事原因仍待釐清。

南投縣議員石慶龍在臉書發文，環湖公路日月村入口昨（24）發生一輛機車與貨車碰撞，騎車母子雙亡事故，該母親每天騎車從埔里桃米坑到伊達邵的某超商工作，昨清晨騎車載送唸伊達邵國小幼兒園的小孩石，走環湖公路途中遭遇不幸，家中還有一位剛出生不久的幼嬰，丈夫待業中及還有剛出院的婆婆，「等同原本一家五口就依靠她一人上班工作收入支撐」。

石慶龍說目前車禍事故原因還在鑑識釐清，小孩就讀的伊達邵國小幼兒園老師為此發起募款中；石慶龍說會要求省道台21甲線公路管理單位、維持交通治安的警方必須嚴肅面對檢討，立即加強落實車輛行駛台21甲線，進入伊達邵村落兩端入口車速的交通執法與管制措施，增設必要的交通號誌及監視器材，畫設限速警示路面等。