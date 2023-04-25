據大陸國防部25日消息，大陸國務委員兼防長李尚福27日至28日將應邀出席在印度新德里舉行的上海合作組織成員國國防部長會議，期間將做大會發言，並會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢以及防務安全合作等議題進行溝通交流。

值得注意的是，中印兩軍23日舉行第18輪軍長級會談，雙方同意透過軍事和外交管道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題。印媒觀察指出，上合組織防長會議將在月底於印度舉行，期間中印兩國防長或將會面；藉上合組織系列會議在印度召開的機會，中印近期將通過一系列高層溝通進一步緩解邊境緊張局勢。

大陸《環球時報》報導，北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰認為，中印舉行軍長級會談，有利於營造適宜的政治氛圍，確保會議取得較為滿意的成果。而作為今年上合組織的輪值主席國，印度也是自2017年正式加入以來第一次舉辦上合組織年度峰會。

對於外界關注的中印防長是否會在此期間進行互動，錢峰認為可能性很大。畢竟在過去幾年中，邊境對峙和新冠疫情給兩軍高層往來和兩軍關係帶來了不小的影響。雙方透過此次會議重啟防務合作目前來看是一個較好的時機，這有助於雙方增進共識、縮小分歧和擴大合作。