不少人都希望另一半專情、負責任，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、巨蟹座、處女座、獅子座、金牛座一旦愛上便會認真看待感情，並會全心全意付出，甚至給對方一生的承諾。
▍雙魚座
雙魚座是為愛而生的星座，當他們愛上一個人時會非常專情，也會非常願意付出，雖然情緒容易起伏波動，但只要對方付出三分，他們就能付出剩下的七分。
▍巨蟹座
巨蟹座只要認定一個人時，就會為愛無私奉獻，雖然不會許下過多的承諾，但他們絕對會對另一半負責，是很有責任感的星座之一。
▍處女座
處女座一旦認定了對方，就會非常認真看待這段感情，也會無私付出所有的愛來包容對方，甚至會配合對方的喜好來改變生活模式，是適合愛情長跑的星座之一。
▍獅子座
年輕的獅子座或許還有點輕浮，但如果經歷多了且認定對方時，就會用盡全力愛護對方，並給出一生的承諾，讓對方感到安心。
▍金牛座
金牛座非常專情，且不會做出傷害對方的事情。他們也非常實際，總是想得很深遠，希望一切都做足了準備，並且能安穩得給對方過上好生活後，才願意給出一生的承諾。
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