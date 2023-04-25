The crew of the future USS St. Louis (LCS 19) will bring the ship to life, tomorrow. Take a closer look at the newest warship in the #USNavy. Tune in here tomorrow and watch the event live at 0945 EDT from Naval Station Mayport, Florida. #USSStLouis #LCS19 #GatewaytoFreedom pic.twitter.com/NgKnegswvF — U.S. Navy (@USNavy) August 7, 2020

美國海軍打算在接下來兩年內，要將兩艘獨立級（Independence class），還有4艘自由級（Freedom Class）共6艘濱海戰鬥艦（LCS）透過「對外軍售」（FMS）流程賣到國外。

據《動力》（The Drive）網24日報導，其中最舊的濱海戰鬥艦服役不到8年，而最新的戰艦服役則還不到3年。由於濱海戰鬥艦問題層出不窮，美國海軍一直傷透腦筋，設法要搞定解決計畫。他們最初是從去年起，提出外賣的可能性。

而美國海軍的2024年遠程造艦計畫顯示，他們在2023年3月就擬定了將出售6艘濱海戰鬥艦的計畫。現役的獨立級濱海戰鬥艦有13艘，另有4艘還在建或艤裝。至於現役的自由級艦則有10艘，另有5艘正在艤裝或準備服役。

至今已有兩艘獨立級和1艘自由級艦已退役，至於最新的「克利夫蘭」號（USS Cleveland，LCS-31）自由級艦幾天前才在美國威斯康辛州的芬坎蒂尼馬里奈特海事造船廠（Fincantieri Marinette Marine）下水，但卻發生了和輔助拖船相撞，以致乾舷處受損的輕傷。

而計畫顯示，美國海軍將透過「對外軍售」計畫，將分別於2015年服役的「傑克森」號（USS Jackson，LCS 6），還有2016年服役的「蒙哥馬利」號（USS Montgomery，LCS-8）這兩艘獨立級艦出售。

濱海戰鬥艦是美國海軍爭議最大的軍艦

而自由級艦則將在2025會計年度出售，其中包括2019年服役的「威契塔」號（USS Wichita，LCS 13）、「比靈斯」號（USS Billings，LCS 15）和「印第安納波利斯」號（USS Indianapolis，LCS 17），至於2020年才服役的「聖路易」號（USS St. Louis，LCS 19），也會在同年透過「對外軍售」專案出售。

美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）2022年5月在為2023年預算要求出席國會聽證會時說，許多盟友和夥伴，尤其是南美國家，可能會想買它們，以打擊走私活動。此外，吉爾迪坦承，艦上設備雖有瑕疵，但美國海軍想淘汰它們，還有其他原因。他表明，雖然機械問題是個因素，但更大的要素在於，它缺乏足夠的戰力，來對抗勢均力敵的中國對手。

而有專家說，無論哪個外國買家採購了這6艘獨立級和自由級軍艦，都需要有大筆資金，好讓它們在海上發揮效用。據悉1艘濱海戰鬥艦每年的運作成本約為7000萬美元（約21億台幣），而1艘阿利伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦每年的運作成本也才8100萬美元（近25億台幣）。更重要的是，無論誰買了它們，很可能都要砸下重金，才能加以修理和改裝。