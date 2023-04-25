基北北桃「1200月票」7月即將上路，新北市長侯友宜感嘆，中央3年200億補貼一定不夠，呼籲重新進行財務試算，延續政策美意。行政院副院長鄭文燦25日說，會檢討3年預算是否充足，但現在最重要的是儘速在7月1日上路，對通勤族是一大福音。

侯友宜昨出席基北北桃合辦的「基北北桃公共運輸合作發展論壇」時說，基北北桃交通運輸合作方案，不僅跨4個縣市，而且項目包括國道客運、雙北捷運、桃捷、YouBike、渡輪等運輸工具，運輸量會大幅提升，但基北北桃人口有911萬，長住人口更有1000萬，經費一定不夠，呼籲中央審慎評估，重新試算財務。

對此，鄭文燦上午出席「2023總統盃黑客松徵件啟動記者會」前受訪表示，3年200億的預算具有多重功能，包括實現平價公共運輸，降低上班族的負擔，同時推動交通低碳生活轉型，讓首都生活圈舒壓。

鄭文燦說，未來會檢討這3年的預算充不充足，但現在最重要的是儘速在7月1日上路，對整個通勤族來說都是一大福音，最重要是讓大家覺得方便好用。