北市一名黃姓男子與A女交往，未料黃男竟把歪腦筋動到A女未成年的女兒身上，趁A女不注意之際強行擁抱少女，觸摸少女的下體，慘被移送法辦。士林地院審結，黃男依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，可上訴。

判決書指出，黃姓男子為A女的男友，但黃男明知A女的女兒未成年，仍於2020年12月間把少女強行拉到床上擁抱，撫摸少女大腿及隔著內褲撫摸私處，違反少女的意願強行猥褻得逞。

士林地院審理時，黃男辯稱並未猥褻少女，稱只有從背後2手擁抱少女，接著用手摸少女右邊大腿外側中間部位，沒有隔著內褲觸摸對方陰部，且他聽到少女說「不要」之後就立刻鬆開手。

但法官審理時，比對少女的證詞，發現少女對於案發經過敘述詳盡，前後並無矛盾及明顯瑕疵，再加上少女與黃男在法院審理前達成和解，還要求撤回妨害性自主罪訴訟等情狀，認定少女所言並非杜撰，黃男的確犯罪。

法官指出，黃男突襲擁抱少女且隔著內褲撫摸其下體的行為，以客觀情況判斷屬於滿足性慾的刺激性舉動，為猥褻行為；審酌黃男只為了滿足個人慾望，不顧少女感受，造成少女心理及身理的陰影及創傷，實在不該，酌情後依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，可上訴。