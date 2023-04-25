新北市板橋區南雅東路上的都更案，經新北市府審議通過，更新後將興建一幢3棟地上24層、地下5層的建築物，其中2棟為住宅大樓、1棟為商業大樓，預計住宅312戶、商業空間174戶，也將回饋公共化幼兒園，改善周邊居住環境。

新北市城鄉局指出，本案鄰近板橋湳雅夜市，周邊有捷運府中站，基地面積4236平方公尺，原為25戶低矮老舊窳陋的鐵皮及磚造建築物，實施者已拆除地上物，在正式興建之前藉由綠美化設計的方式，創造空間舒適環境，改善地方景觀市容。

新北都更處表示，全案未來將興建一幢3棟地上24層、地下5層的建築物，其中2棟為住宅大樓、1棟為商業大樓，預計住宅312戶、商業空間174戶。

都更處指出，本案回饋近800平方公尺室內及戶外公益空間，後續將於商業棟規畫2層樓的公共化幼兒園，預計可收托90名幼童的非營利幼兒園，此外基地內留設 4 公尺人行步道空間及開放空間，提供舒適的步行空間及綠化環境，未來將取得銀級智慧建築標章，進一步達到建築物安全性、健康及節能效果，讓住戶住得更安全，更重塑基地及周邊湳雅夜市周邊環境品質之提升。

城鄉局表示，新北市府致力於多元都更的精進與推動，滾動式調整相關機制及法令作為等，截至今年3月底已有1256案申請，其中有831案核准。