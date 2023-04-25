植田向日本國會表示，以現在經濟、物價以及金融發展來看，調控殖利率曲線控制的貨幣寬鬆政策是合宜的。當被在野黨問及貨幣政策長期寬鬆的缺點時，植田回答日本公債殖利率曲線的線形已正常化，部分原因是全球殖利率下降所致。

植田重申，日本還是需要維持寬鬆貨幣政策，並以持續且穩定的方式，來達成日本央行通膨目標2%。重要的是，日本上班族的薪水也要一齊增加。不過，若薪水與通膨一下子漲太快，必須要貨幣緊縮時，日本央行隨時可升息。

植田從27日開始，需主持為期兩天的既定利率會議，由於這是植田就任來，首次對日本關鍵利率做出重大決策，故格外引人矚目。即使不排除日後日本利率有機會轉向，但外界普遍認為本周的利率決定，還是會維持與上次一樣不變。

不過，植田應會逐步取消，前任行長黑田東彥的大規模景氣刺激計畫，該計畫因扭曲市場價格，同時也有損金融機構獲利能力故遭到詬病。在公債殖利率曲線控制下，日本央行現在把短期利率控制在負0.1%，並將10年期公債殖利率壓在0%左右，但上緣部分可允許升至0.5%。