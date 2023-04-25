本活動特邀請瓜國經濟部部長羅薩雷斯、財政部長馬丁內斯及中央銀行總裁龔薩雷斯等單位高層，共同現身介紹瓜地馬拉共和國之投資政策、經濟現況以及商業環境等，另邀請瓜國當地台商San Isabel Co.S.A.董事長李志仁分享在該國投資經驗，該說明會吸引金車、唐榮車輛、創奕能源科技等77家企業95位代表出席。

外交部次長俞大(水雷)致詞時表示瓜國地理位置優越，擁有人口紅利，瓜工業發展以成加工業及食品加工業為主，我國的塑膠、化學原料製品、加工機械、紡織及資通訊產品等都是強項，相信都可與瓜國產業發展相輔相成，共創雙贏。貿協副秘書長李惠玲致詞時表示瓜地馬拉係中美洲第一大經濟體，自2006年7月起生效之台瓜自由貿易協定(FTA)具貿易擴張效果，我國企業也可利用北三角關稅同盟，瓜國企業合資建廠生廠計晝，進而進入美國與歐盟市場之加工基地。

貿協每年固定協助邀請瓜地馬拉企業參加4月份台北國際禮品文具暨文創展、6月份台北國際食品展、7月份台中國際茶咖啡暨烘培展與參加10月底高雄國際食品展等4項國際專業展。今年3月下旬，籌組「2023年中南美洲拓銷團」造訪瓜洽地馬拉市辦理談會，11月將第9度在「瓜地馬拉五金建材展」籌設台灣館宣揚我國建材、五金產業實力。

依我國海關統計，2022年台灣與瓜國的貿易總值約4.12億美元，較2021年2.95億元成長近40%，其中我國出口至瓜國金額為2.67億美元、我國自瓜國進口金額為1.45億美元，我國自瓜國進口商品中，深受國人喜愛之瓜國咖啡及白蝦，2022年進口分別金額達2314萬6103美元及387萬8086美元。

瓜國有現代化與殖民風格的建築，有豐富的自然景觀及世界遺址-馬雅文化，1千7百多萬人口中有充沛年輕勞動力，且近年經濟成長率均高於全球平均，2022年經濟成長率達4%。瓜國位居中美洲交通樞紐，是區域經濟的重心，也是我國友邦，為業者拓展歐美、墨西哥與中南美洲市場的優異起點。