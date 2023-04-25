台灣經濟研究院25日公布3月製造業、服務業和營建業的營業氣候測驗點，最大的好消息是3月製造業營業氣候測驗點為93.95點，較上月增加2.24點，呈現連續五個月上揚態勢，創下2022年5月以來的新高。其次，3月服務業營業氣候測驗點為96.75點，月增亦有1.52點，呈現連續三個月上揚態勢，創下2022年8月以來的新高。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，近期出口雖然成長衰退，半導體業也有疲弱現象，但是半導體的資本支出並沒有減少，「顯然是長期布局的考量」。此外，股市的烏雲慢慢消去，零售、消費方面都有正面的反映，整體景氣持續改善中。

孫明德說，今年經濟成長率較低點就在第一季，接下來就是好轉的方向。

國內製造業景氣方面，台經院指出，儘管3月國際油價下跌，多數石化原料價格下跌，惟部分石化原料因同業檢修，供給減少等因素，支撐報價上漲，加上3月工作天數較2月增加，下游客戶回補庫存需求略為提升。孫明德分析，看好（看壞）當月景氣表現的電子機械業者較上月調查明顯增加（減少），不過電子機械業對當月景氣看法仍偏向普通居多。