國健署22日公布菸害防制法修正施行專案滿月稽查成果，截至4月21日合計監測稽查6,100家件次，疑似違法案件數2,173件，衛生局完成裁處行政程序累積開出18件處分書，裁罰金額達28萬元。

由於菸害防制法修正草案今年初三讀通過，除了警示圖文擴大到50％在明年3月20日上路，其餘新制多在3月22日上路包含禁菸年齡提高到20歲、禁止電子煙等類菸品、加熱菸載具要經過風險評估審查通過才可以販賣、擴大禁菸場所（校園全面禁菸）等。

國健署與22縣市衛生局合作針對違法產品及行為展開查緝專案，重點稽查對象有實體店面、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平臺及網路社團等，包含如蝦皮購物、露天拍賣、旋轉拍賣、MOMO、Instagram、Facebook、PChome、Youtube、Dcard、7-11賣貨便、全家好開店以及自架網站等。

國際署指出，發現實體店面懸掛招牌與實際販售商品不符合及網路賣家刊登不實商品圖片等情形，其中經行政調查後，疑似違法販賣電子煙與其組合元件為最多（67％）。

根據國健署統計，截至112年4月21日止，合計查獲6,100家件次違法產品，包含網路監測共計5,495件次（電子煙4,908件次、加熱菸531件次、其他56件次）與實體店面共計605家次。疑似違反菸害防制法案件數計2,173件，正進入行政調查程序中。目前各縣市衛生局完成裁處行政程序，已開出處分書共計18件，裁罰金額計28萬元。

針對修法前後網路監測，世新大學新聞系教授鍾啟惠則表示，網路銷售電子煙仍然存在，但是因為修法後業者嘗試新手法求生，但其實近年來一直都有這個狀況，透過「求新求變」避開產品名稱來販售，也讓熟客變成主力客戶。她呼籲，政府對於民眾宣導要加強力度，讓民眾了解電子菸是違法的，修法後僅是增加民眾取得電子菸的難度。

另外，鍾啟惠也說，電子煙的銷售主力不再是販賣煙彈，重點變成「客製化」，讓消費者感覺到是為期量身定做，業者可以藉由私聊增加與消費者的連結，也讓執法更不容易。