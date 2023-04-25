股票股利中，其中0.5元是透過資本公積發放，主要考量公司實質投資台灣金額已遠超過獲利，符合產創條例中未分配盈餘進行實質投資得列為減項規定，免課5％營所稅，故決定採取此方式回饋股東，讓股東也能享有股利免課所得稅優惠。

光鼎去年合併營收2.31億元、年增29％，營業利益6,493萬元、年增47％，受惠產品組合優化，毛利率提升至66％，較前一年度增加4個百分點；歸屬母公司稅後淨利6,127萬元、年增32％，EPS2.53元。

光鼎表示，從銷售區域來看，除中國穩定成長外，去年來自美洲、歐洲、台灣的營收成長率分別為42％、59％、46％，尤其合計歐美二地的營收占比近達12％。

隨著全球通路與品牌布局效益正逐漸展現，光鼎今年將積極透過實體參與國際專業展會，整合各地經銷通路資源，強化全球市場經營，而近期在參加美國費城Pittcon展、越南Analytica展後，皆獲得不少迴響，預期在新產品與新客戶的挹注下，營運將維持強勁成長動能。