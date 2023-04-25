國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選由台北市議員徐巧芯出線，明年將對上民進黨台北市議員許淑華，徐巧芯公布相簿指許淑華在議會開會時幾乎全數缺席，許淑華25日表示，想反問徐巧芯2020年4月13日下午大會時明明有簽到，整日開會都沒看到人，應該說明為何簽到卻沒出席。

許淑華表示，對徐巧芯指控，很多議員心裡都不舒服，我平常很忙，沒時間去看別人在做什麼，只在乎自己有沒有認真為民眾處理事情，發生事情都會第一時間去現場協助民眾。

許淑華指出，徐巧芯提到她在2020年12月 29、30 日，兩次的預算審查都出席，給大家看預算審查畫面，明明12月29日下午2點23分的時候，我在質詢觀傳局長有關台北燈會議題，為何花很多錢效益卻不彰，說我沒質詢讓我很納悶，不知道是否是她沒有看到。

許淑華也說，她被指控都沒有簽到、人不在現場，但徐巧芯在2020年4月13日下午大會時明明有簽到，可是整日開會時都沒看到徐巧芯，說我要坐在議場上，可我也沒看你坐在議場上，想問徐巧芯當時在哪，應該說明為何簽到卻沒有出席。她也重申，不要因一個議員講很多混淆視聽的事，影響到台北市議會所有議員的專業，應回歸好好處理民眾的事情。

至於徐巧芯稱手上還有2案子與她有關，許淑華則表示，她尊重法治，告人是人的權利，但應花時間在選民服務上，她16年7萬多服務案件非空穴來風，每次選舉會上也不是靠炒新聞，只想把民眾託付做好。