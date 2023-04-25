徐姓婦人怒飆媳婦髒話挨告，高雄地院法官發現，事發當時住家大門未關，罵人聲會讓對面鄰居聽見，符合「公然」侮辱要件，判徐婦需繳罰金7000元，得易服勞役，可上訴。（本報資料照）

徐姓婦人好心提醒媳婦、帶女兒出門多加件外套，但媳婦不爽婆婆已久，無視室外酷暑，故意拿羽絨外套給女兒穿，女兒熱得當場大哭，引來徐婦飆罵三字經。媳婦事後對徐婦提告，高雄地院法官審酌當時情況，發現徐家大門未關，罵人聲會讓對面鄰居聽見，符合「公然」侮辱要件，判徐婦需繳罰金7000元，得易服勞役，可上訴。

徐婦長期和媳婦因孫女教養、吃飯問題不合，兩人時常針鋒相對。2021年5月某日下午烈日當頭，徐婦見到媳婦準備帶女兒出門，問「外頭會不會冷？要不要帶個外套出去？」，媳婦懷疑婆婆找碴，當場情緒失控，衝回房間拿出一件羽絨衣就幫女童穿上，女童熱到當場哇哇大哭。

徐婦認為媳婦故意激怒她，氣得當場飆駡「幹你祖母，從來沒有講過歹話，為了你破戒，操機掰」。媳婦不語直接帶女兒走出門口，徐婦繼續駡「叫人換鎖，不要讓她回來了，破機掰」，媳婦聽到轉身回嗆「不用換鎖啦，鑰匙給你啦」，徐婦聽到怒回「不要回來，破機掰、臭機掰，不曾氣過，操機掰，齁走，出去」、「不要再回來了，永遠不要回來」。

媳婦全程將婆婆罵人的凶惡模樣偷偷用手機錄下，事後報警提告。開庭時徐婦坦承罵髒話，但辯稱是在自言自語，不是在駡媳婦，當時也只是在住家內罵，只有家人在場。

徐女丈夫緩頰，稱媳婦平常就一直想要激怒婆婆，這種事情平常很常發生，徐婦的壓力累積很久，會罵這些髒話都是被媳婦激怒，以前從來沒有這樣罵過。

法官勘驗媳婦提供的影片，發現徐婦飆駡媳婦時，住處的綠色內門與鏤空外鐵門均打開，聲音會傳到對門的住家和電梯間，認定她駡人的行為已構成「公然」侮辱要件，最後依公然侮辱罪判徐婦需繳7000元罰金，得易服勞役，可上訴。