台灣光罩執行長吳國精24日申報持股轉讓，將持有的3千張光罩股票全數贈與妻子吳賴惠珍，贈與後將無光罩持股，以光罩昨日收盤價82.5元計算市值約2.475億元。光罩對此表示，此舉為吳國精私人事務，不影響他在光罩的職務。

台灣光罩2022年合併營收77.41億元、年增27.38％，營業利益12.48億元、年增達1.88倍，雙創新高。惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利7.03億元、年減38.64％，仍創歷史次高，每股盈餘3.37元。董事會決議擬配息2.5元、創近25年高點。

台灣光罩董事長陳正翔在營業報告書中指出，由於公司持續穩健布局及適時適度建置新產能與新技術，得以與策略客戶共同成長，2022年個體營收38.87億元、年增達40.18％，營業利益16.61億元、年增達1.25倍。

陳正翔指出，台灣光罩持續提昇技術、擴充產能及提升製造品質，並藉由組織功能強化和管理系統變革，有效縮短交期和提升客戶滿意度。同時成功佈局中、高階光罩製造服務，擴大對策略夥伴的光罩代工服務，顯著提升營收及獲利成果。

台灣光罩2023年首季自結合併營收15.63億元，季減達20.67％、年減8.43％，為近7季低點，仍創同期次高。公司表示，主因半導體業庫存調整影響旗下美祿科技晶圓代工訂單。不過，由於光罩業務將強勁成長，對於達成今年營運目標仍深具信心。

展望後市，因應半導體市場成長，陳正翔表示，台灣光罩將持續強化營運、改善品質、提升良率，布建高階製程光罩的產能與接單，降低製造成本、優化客戶服務，將現有產線的效益極大化。

同時，台灣光罩持續拓展12吋晶圓40奈米相關技術所需光罩業務。陳正翔指出，在成功量產65奈米光罩後，今年將積極拓展12吋晶圓廠光罩製造、導入40奈米光罩量產，並計畫投資發展28奈米光罩製造技術及生產。

此外，台灣光罩聚焦集團綜效整合與發揮：在母公司光罩製造基礎下結合子公司，包括美祿科技的晶圓代工、群豐科技的封測、艾格生的散熱基板生產，昱嘉的隱形眼鏡製造及數可科技的積層製造，透過協同合作、資源及管理的有效共享，盼創造更多價值回饋股東。