瑞昱第一季有鑑於PC客戶回補庫存，PC新平台上市，多款PC鋪貨帶動急單求，PC相關應用營收未見進一步下滑；TV系統廠商回補零組件庫存，帶動TV晶片出貨回溫；雖然PC、電競與消費性網通設備需求回溫帶動WiFi-6晶片出貨成長，但因Switch(交換器)需求疲弱，網通晶片營收下滑，瑞昱第一季營收196.25億元、季減9.82%，由於瑞昱調整庫存時間點較客戶晚，加上終端需求疲弱遇上同業加劇價格競爭，衝擊第一季毛利率低於去年第四季水準，單季稅後淨利17.93億元，季減少15.96%，單季每股淨利3.5元、為近3年單季新低。

展望第二季，因PC新機陸續出貨，新機鋪貨帶動需求成長，預期瑞昱PC應用營收季增。TV部分，因應年中與年末終端購物需求，TV系統廠持續回補庫存，預期TV晶片營收成長。網通雖見到PC、消費性電子回補需求，但因Switch出貨狀況平淡，壓抑營收成長動能。

法人表示，現階段市場回溫主要受急單需求帶動，需求不振壓抑WiFi-5/6晶片價格，加上瑞昱持續打消庫存，預期第二季毛利率將維持於低檔，綜合整體預期，瑞昱第二季獲利有機會相較第一季出現低個位數的小幅成長。

以瑞昱2023年來說，預期PC市場將持續調整庫存至第三季，疫情過後，PC市場的銷售表現將重回正常的換機循環，今年全球PC出貨量預計年減10%；TV回補庫存優於預期，預期TV晶片營收年增；網通晶片雖然維持技術升級的趨勢，但在終端需求放緩的情況下，新技術滲透率提升的速度是否能如同疫情發生時則仍需觀察，預期大陸標案將於下半年回溫。