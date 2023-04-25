新竹馬偕兒醫兒童感染科主任林千裕指出，解封後病毒進到社區，大人、小孩都對其無免疫力，形成所謂「免疫負債」現象。（王惠慧攝）

新竹馬偕兒醫25日起也辦鼻腔透視巡迴展，並舉辦衛教講座，盼增強民眾對肺炎的認識。（王惠慧攝）

隨著口罩禁令鬆綁，全民走入後疫情時代，兒童感染科醫師指出，近2個月來腸病毒等案例如「群魔亂舞」，因過去2、3年高強度防疫，群眾無法產生相對免疫力，現在一解封，各種病毒進到社區，反而更容易傳染，形成「免疫負債」現象。新竹馬偕兒醫25日起也辦鼻腔透視巡迴展，並舉辦衛教講座，盼增強民眾對肺炎的認識。

進入後疫情時代，口罩禁令逐漸解除，新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕指出，過去可能大約2個月，會有1次比較厲害的流行性感冒，然而過去這2、3年，防疫做得很好，大家沒生什麼病，解封後病毒進到社區，大人、小孩都對其無免疫力，形成所謂「免疫負債」現象。

林千裕形容，現在兒科流行疾病像是「群魔亂舞」，例如來到門診的幼兒園孩子，他們可能都這幾年都沒有得過腸病毒，因此只要腸病毒一旦在社區開始流血，就會容易一個傳一個，所以最近包括腸病毒、流感，甚至我們的腺病毒、諾羅及玫瑰疹的病例都非常多。

為提高民眾對引起肺炎的病毒、細菌種類，以及鼻腔帶菌的認識，新竹馬偕兒醫自25日起至28日，連續4天在醫院大廳舉辦「神祕鼻腔透視巡迴展」，透過3D投影效果，讓大家能身歷其境，探索鼻腔帶菌世界，也呼籲接種疫苗，增加人體被動免疫，多管齊下阻斷肺炎鏈球菌傳播。

小兒科部主任連啟宏也以「鼻腔構造及身腔常見細茵」為題，分享鼻腔常見細菌，提醒家長應把握黃金時機，透過疫苖有效降低鼻咽腔帶菌率，提升孩子的保護力。

連啟宏說，鼻腔是病菌躲藏的大本營，肺炎鏈球茵平時就潛伏於鼻咽，呈現無症狀的帶菌狀態，根據醫學文獻顯示，帶菌情形成年人約5-10％、孩童則為20-40％，若是人體感染新冠肺炎、流感或免疫力下降時，快速複製的肺炎鏈球菌便可能經由呼吸道或血液入侵器官，其症狀因感染部位不同而異，輕則引起中耳炎、鼻寳炎，嚴重則可能引發敗血症、肺炎、腦膜炎等侵襲性疾病。

兒童感染科主任林千裕也指出，5歲以下兒童最容易受到肺炎鏈球菌的嚴重侵襲，可以在寳寳滿2個月大時開始施打肺炎鏈球茵疫苗，增加孩子保護力，並銜接打滿3或4劑疫苗，降低病毒與細菌對人體的侵襲。此外，若要完整提升肺炎的防護，建議應接種新冠及流感疫苗，才能打造更完整的防護網。