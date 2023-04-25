巴基斯坦一座警察局昨天發生爆炸事件，造成13名警員死亡、包括平民在內逾40人受傷，所在省分的警方已進入高度警戒狀態。

巴基斯坦平面媒體The News報導，爆炸事件昨晚8時20分左右發生在史瓦特河谷（Swat Valley）卡巴爾區（Kabal）一座警察局的反恐部門，警局舊大樓因此坍塌。

事件造成13名警員死亡、包括平民在內約40餘人受傷。報導稱，由於部分傷者傷勢嚴重，死亡數字可能還會增加。

當地警長表示，爆炸發生在反恐部門的彈藥庫，原因仍在調查中，尚無法證實是否恐怖攻擊。

史瓦特河谷所在的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）警方已進入高度警戒狀態。

先前警方高層聲稱這是一起恐怖攻擊，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）還因此表示譴責，同時對死亡警員的家屬表示哀悼，並希望傷者早日康復。

根據警方資料，開柏普赫圖赫瓦省今年前3個月共計發生25起恐怖攻擊事件，導致125名警員死亡、212人受傷。