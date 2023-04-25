機密報告顯示，在距離俄羅斯入侵烏克蘭屆滿週年還有幾天之際，基輔官員2月忙著制定進攻莫斯科的計畫。

「華盛頓郵報」報導，根據美國國家安全局（National Security Agency）機密報告，烏克蘭國防部情報總局（HUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）當時指示下屬：「準備好在2月24日傾盡情報總局之力，發動大規模反攻。」

官員們甚至考慮在黑海港口城市諾沃羅西斯克（Novorossiysk）使用黃色炸藥（TNT）發動海基攻擊，很大程度上這僅僅是象徵性行動，但仍將證明烏克蘭有能力深入敵營。

烏克蘭打算大反攻之際，華府官員秘密注意基輔的計畫。長期以來，白宮一直擔心俄羅斯境內的攻擊可能引發克里姆林宮強烈反應。

2月22日，即俄烏戰爭滿一週年的前兩天，美國中央情報局（CIA）發布新機密報告指出，烏克蘭國防部情報總局「應華盛頓要求，同意推遲對莫斯科的攻擊」。

這些文件並未明確解釋是誰居中說項，也未說明烏克蘭同意推遲的原因，卻讓人具體看到俄烏戰爭緊繃的特徵：烏克蘭渴望把戰鬥帶進俄羅斯本土，但不時會受到美國壓制。

美國試圖避免讓衝突升級成美俄直接戰鬥，部分美國官員認為，攻打俄羅斯、尤其是涉及美國供應武器的攻擊極具風險，可能讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）看到其中的巨大威脅，以致於訴諸戰術核武。

但難以解釋的爆炸和無人機攻擊仍繼續在俄羅斯發生。烏克蘭官員通常對這些事件含糊其辭。

在外國領土的行動屬於HUR職權範圍，布達諾夫不承認HUR是幕後黑手，但警告那些攻擊會繼續下去。

2月13日，即美國國安局文件稱布達諾夫指示下屬準備針對諾沃羅西斯克發動攻擊的那天，美國再次公開建議在俄羅斯的公民立刻離俄。目前不清楚那是否預告烏克蘭將發動侵略性攻擊，但似乎反映了華府對週年日前後發生攻擊事件的擔憂程度。

這些文件也讓人清楚看到美國情報界在監視布達諾夫的通訊，這對布達諾夫來說似乎不是新聞。布達諾夫過去接受「華盛頓郵報」訪問時，就可能意識到自己被監視，因此在他位於HUR總部的辦公室裡播放音樂或靜態噪音。

華府在俄烏戰爭週年日前的調解似乎只取得部分成功，美國中情局報告指出，「無跡象顯示」烏克蘭安全局（SBU）「同意在同一日期前後推遲攻擊莫斯科計畫」。

烏克蘭似乎沒有憋太久。週年日過一週後，俄羅斯公開指責基輔企圖對俄國基礎建設發動無人機攻擊，包括莫斯科附近的基礎設施。

這些機密文件還顯示，烏克蘭一直野心勃勃地想把戰場擴大到本國領土以外。文件指出，布達諾夫轄下機構打算攻擊俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在馬利成員。瓦格納集團為馬利政府提供安全援助並為其軍隊提供培訓，在俄羅斯入侵烏克蘭的行動中也發揮關鍵作用，為俄軍提供了重要的前線支援。

美國禁止烏克蘭使用美國武器攻打俄羅斯，烏克蘭官員長期以來一直私下表示，美國對一些軍事行動擁有事實上的控制權。