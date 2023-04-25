韓國總統尹錫悅於美國時間24日會見Netflix（網飛）共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos），揭開美國行序幕。Netflix也藉此宣布將向韓國內容產業投資25億美元（約新台幣766億元）。

尹錫悅於美國時間24日下午飛抵華府，隨即於美國總統招待貴客的布萊爾賓館（Blair House）與薩蘭多斯會面，做為訪美第一項行程。據韓聯社報導，這次會面事前未公布，而是在會後共同受訪。

尹錫悅表示，薩蘭多斯承諾未來4年對韓國內容產業投資25億美元，對韓國內容產業與創新作品，以及Netflix本身都將成為相當大的機會。他對Netflix這次大手筆投資表達歡迎。

薩蘭多斯則說明，這次投資金額相當於Netflix從2016至2022年間對韓國投資金額的2倍，未來4年將用於韓國戲劇、電影與實境秀製作，「我們做出這項投資決定，是基於對韓國業界的信任，相信韓國將持續以出色的作品回報」，並讚許尹錫悅對韓國演藝事業及韓流的關心與強力支持。

薩蘭多斯也提到在Netflix上架的人氣韓劇「魷魚遊戲」、「黑暗榮耀」及實境秀「體能之巔：百人大挑戰」，希望這次投資不只能延續Netflix與韓國的長期夥伴關係，也能為韓國創作生態注入活水。

韓國總統辦公室發布新聞稿指出，Netflix從未公開對特定國家的投資規模，這次發表相當罕見。尹錫悅轉述，薩蘭多斯形容Netflix與韓國內容產業的關係就像韓美同盟，他也深表同感，強調韓美同盟是為守護自由價值，「而文化則是守護並擴張自由的必要條件」。

這次會面與會者也包括尹錫悅夫人金建希、韓國經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬、文化體育觀光部長朴普均、產業通商資源部長李昌洋等，Netflix集團高層也多人在場。