勞動部勞動力發展署北分署將於29日（周六）上午在基隆體育館舉辦今年首場的大型就業博覽會，共邀集58家廠商、釋出超過2,200個職缺；當天活動全面無紙化，民眾個人履歷及職缺手冊皆以數位方式傳遞與下載，以減少油墨汙染及紙張使用，歡迎民眾先到「台灣就業通」完成個人履歷，除加速現場媒合效率外，還能響應全球淨零趨勢。

勞動力發展署北分署分署長謝宜容指出，疫情解封後百業復甦，各行業都面臨人才缺口，本場就博會邀集58家廠商，提供2,200多個工作機會，其中近8成職缺薪資達3萬元以上，專業技術或管理職的「中高階職缺」占4成，求才知名企業包括：聯興國際物流、頎邦科技、廣運機械工程及元晶太陽能科技等，其中元晶太陽能科技和台灣迪卡儂都開出60K高薪徵工程師、維修技師、儲備主管等人才；此外，為滿足基隆地區民眾跨區工作需求，本場就博會中鄰近大臺北區的工作機會高達1,500個，提供求職民眾多元選擇。

本場就博會還設置專區讓民眾了解勞動部的服務資源，「職涯Say YES（迺夜市）」專區以趣味遊戲的方式，協助求職者瞭解自身人格特質，同時介紹青年職涯中心所提供的8大服務與振興產業升級的5+2產業；「愛吼哩（IOT）瘋創客」專區展示創客基地推廣「物聯網」的技術應用，提供「環保永續造型藍牙音箱」及 「IOT智能炫彩手機架」兩款體驗套件，讓民眾藉由DIY實作，了解環境永續保護概念及智慧連網技術驅動原理與應用，展現北分署豐富多元的資源，並激發民眾創作的可能性。

為鼓勵民眾踴躍求職，活動當天到履歷E化區或各專區參加闖關活動，就有機會將iPhone14、iPad10、Apple Watch S8、Switch等大獎帶回家!事先於官網預約報名活動可再加碼抽超商禮券，活動當日前200名早鳥報到的民眾還可獲贈精美好禮。