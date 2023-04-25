國民黨2024總統參選人人選至今未定，黨主席朱立倫25日參加全國總工會活動時受訪說，黨內一定會在最強時機點推出最強候選人，現在正在團結大家的力量，這次提名一定會比過去幾屆更早；而針對民眾黨主席柯文哲指國民黨畏戰，朱立倫強調，國民黨追求在強化國防時，也透過交流對話避免衝突。

朱立倫表示，國民黨會在最佳的時機點、推出最強的候選人，這次的提名一定會比過去幾屆來得早，但國民黨不會躁進，且不但不會拖延、還會提早；新北市議會今天開議，希望市長侯友宜接下來的施政報告、總質詢都能順利。

而針對組成在野大聯盟，朱立倫也說，自己從頭到尾都提出「非綠大聯盟」或「在野大聯盟」，一定要團結所有可以團結的力量，包括柯文哲、郭台銘，現在正在團結大家，希望大家成為團結的助力，不要造成任何對立的情況或困擾。

朱立倫強調，柯文哲目前正在美國訪問，國民黨不論是「2D」或「3D」都一樣，就是不管在捍衛中華民國或堅守民主自由，國民黨追求的兩岸和平一定是強化國防，同時也希望透過交流對話避免衝突。