防詐短片。（崔正綱攝）

防詐短片。（崔正綱攝）

防詐短片。（崔正綱攝）

詐騙集團橫行，高市警攜手統一超商7-11業者，即日起於高屏約500家超商門市電視牆，為期1個月同步撥放「新世代打擊詐欺策略行動綱領-識詐」宣導教育短片，藉由超商的快速性、普及性，讓普羅大眾能夠接收最新詐騙手法，提高民眾防詐騙意識。

高雄市刑事警察大隊指出，詐騙手法有假援交、假投資、猜猜我是誰等，已經超過10種以上，其中又以假投資居多，占整體83％，又以50至65歲的退休女性及家庭主婦族群為主。

高市刑大今日攜手統一超商，製作新型「投資型詐騙」、「求職型詐騙」及「網路電商購物詐騙」等犯罪手法短片，將於高屏地區約500家門市同步撥放，灌輸民眾最新詐騙手法及型態。

高市刑大大隊長鄢志豪指出，防詐宣導短片一小時撥8次，連續撥1個月。民眾常會到超商購物、提款，希望藉由超商便利性，達到識詐宣導。現今詐騙集團標榜「0風險、高投報」吸引民眾上當，初期先用假交友聊天方式，再以誘導被害人投入資金。

鄢志豪表示，詐團先以短期獲利出金，當投資人嚐到甜頭後，就會投入大量資金，而詐團也會製作假網站供民眾匯款，民眾不曉得投入資金是假網站，當看到網站顯示的獲利增加想出金時，發現無法將錢領出，與「客服」聯繫不久遭封鎖，才驚覺上當，但為時已晚。

高市刑大指出，近期出現「全民共享普發現金6000元」、「熱門上市股票抽籤」、「ChatGPT及Telegram熱門網站及APP」等新型詐騙。刑大表示，藉此次活動，來宣示「全民打詐」決心，以保護市民生命、財產安全；內政部警政署預定5月5日舉辦「全民防詐、藝起發聲」宣導活動，邀請近40位藝人共同發聲，呼籲全民一同反詐。