在南韓總統尹錫悅與網飛共同執行長Ted Sarandos會面後，該美國串流媒體巨頭宣布這項消息。尹錫悅周一抵達華盛頓，並展開為期6天的國是訪問。

韓國正積極提升文化出口與軟實力，尹錫悅對這項投資表示歡迎，稱這項投資計畫是韓國內容產業與網飛的「重大機遇」。

受此激勵，韓國製作與娛樂公司股票周二集體走高，Showbox飆漲逾11%，Studio Dragon目前漲1.51%，表現遠優於Kosdaq指數跌約2%。

近年來被稱為「韓流」的韓國娛樂產業在全球蓬勃發展。由BTS和Blackpink等K-pop團體引領的南韓音樂市場也處於領先地位。根據最新的官方數據，2021年南韓包括音樂、電玩遊戲和電影在內的內容出口達到124億美元，創下歷史新高。

網飛共同執行長Ted Sarandos在聲明中提到該平台的《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》和《體能之巔：百人大挑戰》等由南韓創作並在全球引起收視熱潮的作品，並表示「我們能做出這個決定，是因為我們對韓國創意產業將繼續鴻圖大展充滿信心」。