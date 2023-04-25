昨天立法院財委會到證交所考察證券周邊四個單位，立委多次強調金融、網路詐騙猖獗，希望金管會及四大證券單位拿出辦法，也希望整合成一個權責平台負責詐騙部分，並提高檢舉獎金。證交所表示，投資詐騙猖獗，詐騙集團利用通訊軟體、社群平台、簡訊、電話等方式、手法不斷推陳出新。證交所在金管會指導下，為宣導反詐騙觀念，除設置「證券投資反詐騙專區」網頁外，並不時於宅在家學習網、投資人知識網等相關網站及臉書發布防詐騙注意事項圖文，並拍攝宣傳影片於電視台投放，另也在全臺實體證券金融講座上，向民眾說明防詐騙注意事項。

證交所表示，民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證，致電警政署165反詐騙諮詢專線或證券期貨反詐騙諮詢專線02-2737-3434，向司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，除建置「受理民眾檢舉與陳情」專區，另與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。民眾可至上開網站查詢相關資訊，以確保投資安全。