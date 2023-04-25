大甲鎮瀾宮媽祖祝壽大典今上午8點舉行，依循古禮進行長達2小時。（呂妍庭攝）

奉天宮董事長何達煌感謝大家配合，讓祝壽大典完美結束。（呂妍庭攝）

大甲鎮瀾宮媽祖祝壽大典今上午8點舉行，依循古禮進行長達2小時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標在儀式結束致詞時感謝信眾參與2023年大甲媽遶境，強調大甲媽遶境是台灣人的榮耀，還說希望在媽祖愛護下，兩岸可以和平，媽祖是和平的使者，也是台灣海神、女俠，兩岸和平這件事「讓媽祖去喬」。

今大甲媽祝壽大典， 由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、台中市副議長顏莉敏、立委翁重鈞、新港鄉長葉孟龍、前立委顏寬恒、民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷等人擔任主祭官與陪祭官，奉天宮周邊擠進逾10萬信眾，信眾紛行三跪九叩禮，虔誠向媽祖祝壽。

顏清標致詞時中氣十足，指今晚11點大甲媽準時回鑾，也提及香港、澳門、日本等海內外2000多位旅外鄉親都回來參與2023大甲媽遶境，大甲媽是全世界三大宗教活動之一，是台灣的榮耀，期待在媽祖愛護下，兩岸可以和平，兩岸和平，做生意才賺得到錢，才能發展台灣大觀光，強調媽祖是和平的使者，也是台灣海神女俠，兩岸和平這件事「讓媽祖去喬就好」，讓大甲媽、新港媽去運作。

何達煌說，祝壽大典足足上下跪達36次以上，要感謝大家配合，讓祝壽大典完美結束。翁章梁表示，大家共同參與祝壽大典2小時，莊嚴又平靜，祈求國家能夠平安、身體健康，盼媽祖庇佑所有人都能心想事成。