美國眾議院近期舉行中國大陸武力侵犯台灣兵推，推演顯示台海一旦發生衝突，美國就難以把物資輸送給台灣。對此，前立委郭正亮預測，台海若真的出情況，恐怕日本也不會介入，因為日方進入戰局無疑就會「腹背受敵」。

郭正亮24日在中天節目《全球大視野》指出，兵推還把日本算進來，是對國際情勢太高估了，自己才不相信日本敢介入台海戰爭，因為日本一介入就會「腹背受敵」，沖繩會被威脅、搞不好橫須賀軍港都也會受到威脅，而俄羅斯極有可能參戰。郭正亮認為，「不會有其他國家介入，美國會不會出兵？也要打一個問號。」

另對於美方要在台灣建立「區域緊急庫存」。郭正亮則認為，本來應是打算要放在日本，發生衝突可以趕快運過來，但因為兵推結果揭示，物資難以運送，只好轉而直接放在台灣。但郭質疑，「放在台灣就不會被偵查到嗎？因為當初說放在沖繩，外界就說，中國大陸也會將該地當作目標打擊。」

外媒報導，有消息人士指出，美國眾議院兵推結果顯示，無法擋下大陸登陸台灣，不過共軍也會在一個月的戰爭中損失慘重，會有80艘海軍船隻被美軍擊沉，但台灣也會遭到8萬解放軍部隊登陸。「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）對外也未提到中美兩方最終勝負，僅表示這場戰爭沒有贏家。