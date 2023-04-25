2023年是世界地球日第53週年，蘋果優質經銷商STUDIO A為響應環境友善、節能減碳的理念，推出「愛地球就環保」線材舊換新最高享折抵100元、主機舊換新換現金，希望透過行動，共同維護地球的美好環境。

過時的3C產品既占空間、又有讓人不知如何處理的窘境，而衍生出眾多如傳輸線、充電器等周邊配件，不僅不易回收、隨意棄置又造成環境污染。

STUDIO A針對一般民眾較容易忽略的3C配件，提供多元便捷的舊換新服務，不但可輕鬆處理汰舊3C週邊設備，還能獲得購物獎勵折抵金。即日起攜帶用不到、多餘或廢棄線材、充電器、無線充電盤等至STUDIO A門市辦理舊換新，不限功能正常與否，件件都可折抵當次購物的消費金額，週邊商品折抵20元起、指定品牌充電器、傳輸線最高可折抵到100元。

而在主機舊換新部分，則提供Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod、Apple TV、iPad KeyBoard等產品的現金回收服務，Mac系列最高52,000元、iPhone系列最高25,200元。會員除了原有舊機換新機的服務選項外，增加了可將手邊閒置的主機等裝置換取到最好的價值回饋的選擇，同時減少電子產品的浪費與對環境的負擔。

STUDIO A近年來推動綠色消費及友善環境服務 ，除推廣門市無紙化、主機舊換新、友善包裝與自備購物袋贈20點綠基金（會員點數）外，並於全門市推廣使用MIT台灣製造、低碳排放製成且可重複使用的VAP清潔布與天然清潔液，取代過往一次性使用的擦拭紙與清潔劑，以降低對環境的污染與負擔。

此外，對於從生產製造、運輸等過程中，都會大量消耗資源與碳排放的瓶裝水，也持續配合環保政策要求，減少門市供應，希望透過多種貼近生活又對環境友善的行動，讓員工、會員可以輕鬆、簡單的實踐環保理念。