堅山建設董事長許國慶25日表示，堅山「景仰」總銷大約25億元，已在上周正式進場銷售。

光洲建設總經理柯俊吉指出，總銷大約13到14億元的仁武區大樓建案「光之匯」，預定5月進場，產品鎖定首購和部份首換的2房到4房產品，坪數介於27坪到46坪，每坪開價30多萬元。

稍早進場的仁武建案，則是浤圃建設的預售案「希望之星」，浤圃建設總經理蘇姿菁表示，浤圃「希望之星」位於仁武市中心唯一公辦商業重劃區澄德特區，規劃2房和3房產品，共有156戶，該案總銷約21億元，預定2024年第四季完工交屋。

豐匯地產總經理施棟瀝指出，浤圃「希望之星」今年初進場潛銷迄今3個月，已售出3成，每坪成交價介於30萬元到33萬元之間，「希望之星」買家以自營商、白領階級為主。

他說，高雄仁武區近年受惠仁武產業園區等重大建設、人口紅利加持，地價、房價都呈上漲趨勢，而仁武之所以成為移入人口最多的區域，10年內人口增幅達48.3％，與重劃區多，也有很大關係，包括霞海重劃區、澄德重劃區、八德重劃區、84期重劃區、100期重劃區等。

立永國際總經理朱建雄指出，目前在線上銷售的大樓建案，除了多城集團的「多城市二期」、總銷26億元，每坪開價33到35萬元，還有三發的「首席大院」、以及天玉集團的「鑫世紀」等，4月份銷售迄今，總共已逾100多戶。

施棟瀝說，仁武區目前在線上銷售的建案，合計的總銷已逾200億元，如果再加上陸續進場的堅山建設、光洲建設、谷樹建設等建案，總銷將逾300億元，儼然已成當前高雄房市的超級戰區。

也有2個建案在仁武的永信建設發言人陳怡均說，永信的「大昌一期」預定2024年下半年完工銷售，「大昌二期」則要到2025年下半年完工才會進場。