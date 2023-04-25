碩陽2002年成立，生產有刷馬達及無刷馬達，其中有刷馬達年產能35～40萬台，主要應用在醫療代步車及輪椅車上，營收占比90％；無刷馬達年產能4～6萬台，可應用在食品加工設備、分撿機、AMR、AGV及農業機械，營收占比10％。

碩陽興櫃前首度辦理現金增資1千張，資本額增加至2.55億元，2022年合併營收9.02億元、稅後淨利0.8億元、EPS為3.38元。碩陽24日參加主辦券商玉山證券舉辦興櫃前法說會，25日下午將參加華南永昌證券舉辦興櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。

林明昌自豪表示，碩陽成立20年，即使遭逢金融風暴、美中貿易戰及新冠疫情等衝擊，營收維持穩定成長，年均複合成長率25.89％，2002年成立、2003年就損益兩平，此後每年都賺錢。

林明昌指出，依據2022年10月WHO公布預測數據，2050年60歲以上人口會從2015年22％增長近一倍。依據市調機構Global Information預測，電動輪椅市場年複合成長率10.76％。據工研院預測，2021～2026年台灣工業機器人年複合成長率10.7％。碩陽鎖定電動輪椅及代步車、工業用機器人兩產業，景氣不好，碩陽第一季營收仍達2.43億元，年成長15.72％的主因。

林明昌指出，碩陽未來發展策略有三，一、持續深耕馬達技術，包括控制技術、IE4及IE5高效率馬達、永磁及磁阻馬達；其次是整合三電系統，提供移動載具平台AIM、建立電動載具平台整合系統；三、構建Clean Machine系列化產品。

碩陽為布局無刷馬達，斥資2億元興建新廠，預計下半年生產採無刷馬達的AMR及AGV等產品，將是碩陽未來無刷馬達成長的主要動能。下半年也計畫生產首台電動掃街車、中小型商用清潔車、搬運車輛等產品。

林明昌指出，碩陽無刷馬達應用在AMR及AGV上，預估未來3～5年，無刷馬達營收占比可拉高至4～5成。