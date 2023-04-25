▲市議員韓世昱感謝捐贈，並表示基隆長者真的很需要助聽器。（徐佑昇攝）

▲副市長邱佩琳頒發感謝狀給元健董事長吳少暉。（徐佑昇攝）

▲本次捐贈的助聽器，共有口袋型與耳掛型兩款。（徐佑昇攝）

為協助有聽力障礙的民眾，可以降低使用助聽器的門檻，元健大和公司與愛無界長照產業發展協會等單位，共同發起「元健天籟列車」系列活動，巡迴至各縣市捐贈助聽器，於25日「停靠」基隆。本次活動共捐贈1000台助聽器，且不設經濟與身障證明門檻，有需要民眾可至元健基隆仁愛店檢測，符合資格即可領取。對此基隆市副市長邱佩琳表示，很感謝元健捐贈，協助解決高齡者聽力需求問題，降低溝通阻礙。

元健公司董事長吳少暉表示，由於其家人就有天生聽力障礙，因此非常了解聽障者在生活、就業等方面的不便，所以也長期關懷聽障領域，並想用合理的價格，為國內有需要的聽障者服務。本次的「天籟列車」專案，並沒有設立排富條款，也不須身障手冊才能領取，只要持身分證至元健基隆仁愛店進行檢測，若符合60至90分貝的聽力障礙標準，即可領取助聽器，以擴大服務基隆市民。

一同促成活動的基隆市議員韓世昱表示，基隆有非常多的長者，他在做愛心公益活動時，最能深切感受到有聽力障礙長輩的需求，也真的造成他們生活上很大的不便，很開心能促成本次捐贈活動，未來他也會和基隆市政府持續努力，幫助更多有需要的市民。

對此基隆市副市長邱佩琳表示，很感謝元健公司能為基隆捐贈助聽器，像她自己的父親年紀大的時候，也有聽力障礙問題，一旦聽的問題沒有解決，就容易在溝通上產生障礙，也可能會加速失智等問題，因此非常開心元健能發揮愛心，讓基隆有需要的市民也能解決聽的問題。

邱佩琳說，市長謝國樑因為女兒出生就患有天生聽力障礙，因此非常能夠體會聽損朋友在生活中的不便，而目前雖有助聽器的輔具補助，但常受限於領有身障證明者才能申請，且需負擔補助款差額，所以特別感謝礁溪扶輪社促成本次「元健天籟列車」捐贈活動，讓基隆聽損或退化的市民能夠免費領取助聽器，生活更加便利。市府也會持續打造有愛城市，讓生活無礙。

有需要的民眾，可撥打預約專線：02-24262100或0800-000-897進行預約。