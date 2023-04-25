逆子持木棍打傷母親遭法院判刑4年。（資料照）

北市士林區傅姓逆子不滿母親嘮叨，2021年間2次毆打母親，導致母親半盲，士林地院審結，依傷害直系血親尊親屬致重傷罪，判處傅男有期徒刑4年，另外阻止受傷母親就醫部分，則依剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判處有期徒刑4月，可上訴。

30多歲的傅男平時有手好閒，70多歲母親常碎唸要求他改變生活作息，但他非但沒有悔改竟心生不滿，前年3月先將母親毆傷，母親到巷口等計程車，打算要到醫院包紮，他竟勒住母親脖子，強押回家，避免他人得知此事。

1個月後，傅男再與母親口角，盛怒之下竟持木棍揮打母親頭部，導致眼球破裂，只能看到微弱的光線，頭部、顏面都有10多公分的撕裂傷，直到早上鄰居發現傅母沒有出門，趕緊查看狀況，驚見傅母親遍體鱗傷。

警方介入後立即採取保護措施，查扣木棍，並在上方驗出傅母的血跡，經醫院鑑定受傷程度已達重傷，士林地院依傷害致重傷、剝奪直系血親尊親屬罪行動自由2罪分別判刑。